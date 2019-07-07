رياضة | أبو الوفا يتقدم باستقالته من الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الوفا يتقدم باستقالته من الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استقالته من عضوية مجلس الجبلاية، استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس.

يأتي ذلك عقب خروج المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية، بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد ضمن مباريات دور الستة عشر للبطولة.

وكان أبوريدة، أعلن استقالته مساء أمس بالإضافة إلى إقالة المكسيكي خافيير أجييري المدير الفني، عقب الخروج من البطولة التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو المقبل.