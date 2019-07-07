رياضة | ريال مدريد يقترب من الصفقة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من الصفقة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب فريق ريال مدريد من اتمام مفاوضاته مع إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، حول الحصول على خدمات النجم الفرنسي بول بوجبا خلال الميركاتو الجاري .

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية : بيريز وريال مدريد اقتربا في الايام الأخيرة من بول بوجبا الذي يعدّ هدف زيدان منذ مدة ، بداية الاسبوع المقبل قد تكون حاسمة .

وواصلت الصحيفة الفرنسية : الريال يعمل بقوة على حسم صفقة بوجبا الذي أعرب علنا عن رغبته في الرحيل بعد موسم معقد في اولد ترافورد.

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وواصلت ليكيب : انتقال بوجبا لريال مدريد يُتناول منذ اسابيع كخبر موثوق وقد تحسم الأمور الأسبوع المقبل .

وأضافت : إسراع يأتي قبيل بداية الموسم التحضيري، مانشستر يونايتد سيبدأ جولته الصيفية من أستراليا الاثنين وينتظر بوجبا .

وأوضحت ليكيب : الريال، من جهته، يجب أن يتوجه نحو الولايات المتحدة، حيث يقضي بوجبا عطلته، بمناسبة كأس الابطال الودية .

وأنهت : رغم ان علاقة بيريز برايولا كانت معقدة لفترة معينة، الا أن بيريز قد يقدم سريعا عرضًا اوليًا .