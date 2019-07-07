رياضة | الأوليمبية: تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجبلاية.. مخالف للوائح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوليمبية: تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجبلاية.. مخالف للوائح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر مسؤولو اللجنة الأوليمبية برئاسة الدكتور هشام حطب من تعيين لجنة قانونية لإدارة شئون الجبلاية دون الرجوع للمدير التنفيذي ثروت سويلم حتى لا يتم مخالفة لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشف مصدر مسئول داخل اللجنة الأوليمبية في تصريحات خاصة عن أن تعيين لجنة قانونية لإدارة شئون الجبلاية يخالف اللوائح، ولا يمكن تنفيذ المقترح.

وأضاف المصدر: "اللوائح تنص على أن يتولى اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي إدارة شئون الاتحاد، لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، لحين تعيين إدارة جديدة عن طريق الجمعية العمومية.. تعيين لجنة مؤقتة، سيكون في حالة وحيدة وهي استقالة سويلم من منصبه وبالتالي يمكن تعيين اللجنة ولكن لابد من الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأعلن هاني أبوريدة، استقالته من رئاسة الجبلاية، هو وأعضاء المجلس، عقب الفشل في إدارة ملف الكرة وعدم نجاح المنتخب الوطني في الذهاب بعيدا بالأمم الإفريقية.

ويأتي ذلك عقب خروج المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية، بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد ضمن مباريات دور الستة عشر للبطولة.

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الأسباب الحقيقية لبكاء محمد صلاح بعد لقاء جنوب إفريقيا

بكى محمد صلاح نجم منتخب مصر في غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا والخروج من كأس الأمم الإفريقية.

ولعبت أسباب عديدة في بكاء محمد صلاح لأنه كان يرغب في الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 كما وعد أبناء قريته ببذل قصارى جهده الكان إلى جانب أنه يعلم أن عدم فوزه بالبطولة يقلل من حظوظ المنافسة على الكرة الذهبية.

كان منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري قد ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ19 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتقديم مباراة سيئة باستاد القاهرة.