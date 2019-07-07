رياضة | هشام عبدالرسول: خروج المنتخب مستحق وأطالب بتعيين حسام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام عبدالرسول: خروج المنتخب مستحق وأطالب بتعيين حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب هشام عبدالرسول لاعب منتخب مصر الأسبق عن حزنه عقب هزيمة المنتخب المصري بهدف نظيف أمام جنوب افريقيا في المباراة التي جمعتهما علي ملعب استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن مباريات الدور 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية .

وقال عبدالرسول لـ "الخليج 365 الرياضي" بأن إختيارات أجيري لقائمة المنتخب سيئه للغاية موضحا بأن كان هناك عناصر لابد من تواجدها أمثال عمرو السولية ومصطفي محمد وغيرهم من اللاعبين مشيرا إلى أنه يطالب بتعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب في الفترة القادمة.