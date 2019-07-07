رياضة | يوسف وإدارة ديروط يتفقان على خطة إعداد الفريق للمنافسة على الصعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف وإدارة ديروط يتفقان على خطة إعداد الفريق للمنافسة على الصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة ديروط الرياضى برئاسة المحاسب محمد صلاح اجتماعا مع محمد يوسف المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الاول والذى تولى المنصب خلفا للدكتور عماد سمير والذى رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الماضى .

وجاء اجتماع مجلس الاظارة على هامش توقيع محمد يوسف عقود تدريب الفريق بداية من الموسم الكروى الجديد .

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وخلال الاجتماع الذى جاء بحضور علاء كامل امين الصندوق ومحمود رمزى ومحمد أبو الليل وأحمد عبد الفتاح ومجدى فهيم أعضاء مجلس الإدارة وأحمد على مدير الكرة وطه كمال المدير الإدارى للفريق الكروى الاول ، ناقش مجلس إدارة ديروط مع النظير الفنى الجديد خطة إعداد الفريق والصفقات الجديدة بجانب دور قطاع الناشئين خلال الفترة القادمة .

كما حرص كلا الجانبين على تأكيد أهمية الفترة القادمة وظهور الفريق بمستوى متميز للمنافسة على الصعود بالموسم الجديد .

واحتل ديروط المركز السادس برصيد ٣٦نقطة بنهاية الموسم الماضى .