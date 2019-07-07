شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر السلة» يواصل استعداده للبطولة الخليجية الـ17 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

يواصل المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة معسكره الداخلي في مدينة الدمام، وسيغادر إلى معسكره الخارجي في البوسنة قبل نهاية الشهر الحالي، استعداداً للمشاركة في البطولة الخليجية السابعة عشر للشباب، المقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 19 إلى 25 أغسطس، ويشرف عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة حمود المالكي والإداري سعود الخالدي، والجهاز الفني من المدرب التركي تانير ومساعدية إبراهيم البيشي وسلمان الثواب، والمدرب الإعدادي البدني الصربي فيليب.

وتم اختيار 22 لاعبًا في المرحلة الأولى للمعسكر «حسين العياشي، مهدي أبو قرين، سلمان عبدالله، حمد الرشيد، قاسم السلمان، حازم بدر، مناف آل سالم، همام عبدالكريم، عبدالرحمن فلاتة، أسامة الزهراني، معاذ أحمد، مهدي آل زواد، نواف كعبي المنتظر الزريقي، سعد السبيعي، عبدالعزيز القحطاني، نواف بابقي، رضا المعيني، غسان مازن، عبدالحميد خيمي، محمد بن زقر، مرتجي آل مدن».