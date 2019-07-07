شكرا لقرائتكم ياسر رضوان: اتحاد الكرة فشل فى إدارة المنظومة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال ياسر رضوان نجم الأهلى السابق فى تصريح لـ "الخليج 365" منتظرين أيه من اتحاد لم يستطيع تنظيم مسابقة وعندما يرغب فى تغيير النظام أو اللائحة يجرى جمعية عمومية ويتسائل طلباتكم أيه مقابل تمرير قرار خاطئ.
وأضاف رضوان أن عدم التخطيط الصحيح منذ البداية من قبل إتحاد الكرة هو السبب فى فشل منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية وتوديع البطولة من دور الـ16 بالخسارة من جنوب أفريقيا 1 /0.
وتابع رضوان، قائلا: مصر تمتلك لاعبين أفضل كثيرا من المنضمين لصفوف المنتخب فى أمم أفريقيا، فضلا عن عدم دراية الجهاز الفنى باختصاصات كل لاعب.
وأشار رضوان إلى أن الكرة المصرية لم ولن تتطور إلا بتخطيط جيد طويل المدى وليس بالبركة وباختيار عناصر ذات كفاءة وليس كل شىء الخبرات مع احترامى للجميع.
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