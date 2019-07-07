شكرا لقرائتكم رسميا.. حل اتحاد الكرة بعد استقالة 9 أعضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن تقدم هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة باستقالة رسمية وتبعه فى الاستقالة كل من سيف زاهر وحازم إمام وخالد لطيف وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد ودينا الرفاعى ومحمد أبو الوفا ثم أحمد شوبير نائب رئيس المجلس، الذى أصدر بيانا رسميا يوضح فيه أسباب استقالته بعد نجاحه فى انتخابات اتحاد الكرة التى أقيمت نهاية أكتوبر الماضى، بينما لم يعلن كرم كردى ومجدى عبد الغنى موقفهما النهائى من الاستقالة.

أى أنه بعد تقديم 9 أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الكرة عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية تم حل مجلس الجبلاية رسمياً خاصة أن النصاب القانونى ينص على أنه فى حالة تقديم 6 أعضاء لاستقالة يتم حل المجلس رسمياً.

وتنص لائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم – فيفا- أنه فى حالة استقالة 6 أعضاء من أصل 11 شخصا متواجدين فى مجلس الجبلاية يتم حل الاتحاد رسمياً.