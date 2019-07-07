شكرا لقرائتكم الصقر يعلق على خروج المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كتب أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك وقائد المنتخب الوطنى الأسبق، عبر حسابه على موقع تويتر: أعلم مدى حزن الجميع على الخروج بهذا الشكل. خسرنا تحدى المنافسة على البطولة ولكن هناك التحدى الأكبر بخروج تنظيم البطولة بالمكانة التى تليق بحجم مصر وبقدر الجهد المبذول من رجال تعبوا واخلصوا خلف الكواليس شكرا لكل من اخلص ومازال مصر أهم من الجميع.

يأتى ذلك بعد الخسارة التى تلقاها الفراعنة أمس بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا والتى أنهت مشوار المنتخب الوطنى فى البطولة من منافسات دور الـ16، ليست نهاية المطاف.

وأشار الصقر إلى ضرورة استكمال التحدى الأكبر فى الخروج بالبطولة القارية فى أبهى صورة تليق بمكانة مصر بين أشقائها فى القارة السمراء.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة تقدموا باستقالتهم من المجلس بعد إقالة الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المكسيكى أجيرى.