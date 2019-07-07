شكرا لقرائتكم أزمة جديدة فى الزمالك بسبب المغربى حميد أحداد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات المغربى حميد أحداد مهاجم فريق الأول لنادى الزمالك لكرة القدم، يمثل صداعا فى رأس القلعة البيضاء بعدما فشل مسئولو النادى فى تسويقه أو بيعه خلال الموسم المقبل بعد الاستقرار على رحيله بشكل كبير.

وطلب مجلس إدارة الزمالك من وكيل أحداد البحث له عن عروض للرحيل والبيع، لكن كانت النتيجة مخيبة للآمال الزملكاوية، حيث فشل الأخير فى إيجاد أى عروض له حتى الآن بسبب قلة مشاركاته.

فى الوقت الذى يرفض فيه مجلس الزمالك رحيل المغربى بالمجان بسبب المقابل المادى الكبير، الذى دفعوه لضمه ووصل إلى مليون و600 ألف دولار لنادى الدفاع الجديدى المغربى بخلاف راتب اللاعب، لكنه لم يرتق إلى المستوى المطلوب بنفس القيمة المادية والمبلغ المدفوع فيه.

ولم يتبق أمام الزمالك سوى خيارين للخروج من أزمة أحداد الأول هو توقيع اللاعب على ورقة مخالصة مالية والاستغناء عن كل مستحقاته نظير رحيله بالمجان عن النادى، أو الحل الثانى خروجه للإعارة وليس للبيع النهائى مما يساهم فى تحقيق أى مكسب مادى من ورائه وبقيمة مالية ولو قليلة.