شكرا لقرائتكم بعثة المصرى تغادر بورسعيد للدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى البورسعيدى، إلى الإسكندرية لبدء معسكره المغلق والذى يستمر لمدة أسبوعين فى إطار استعدادات الفريق للموسم الكروى الجديد.

وأعلن الكابتن ايهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذى يبدأ اليوم الأحد بالإسكندرية ويستمر لنحو أسبوعين وذلك فى إطار استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد.

وتضم قائمة الفريق 35 لاعباً من بينهم الوافد الجديد من الألومنيوم ابراهيم ماجد والذى يشغل مركز لاعب خط وسط المهاجم وكذلك الثنائى النيجيرى أوستين أموتو والايفوارى شيخ موكورو واللذين سينضمان للمعسكر يوم الثلاثاء المقبل الموافق التاسع من يوليو الجارى.

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وتضم القائمة المختارة للمعسكر كلا من:



حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، الناشئ ايهاب العايدى، محمد شحاته.

خط الدفاع: كريم العراقى، أحمد شوشة، اسلام أبو سليمة، عمر كمال، مصطفى طيارة، محمود حمد، الناشئ حسام أشرف، الناشئ محمد السيد العربى "ميشو"، الناشئ أحمد لبيب، الناشئ محمد عبد الخالق.

خط الوسط : عمرو موسى، فريد شوقى، أحمد ياسر، اسلام عيسى، حسين رجب، محمد جابر، عبد الناصر دى ماريا، محمد جريندو، اسلام عطية، ايزى ايميكا، سعيدو سينبورى، شيخ موكورو، مفتاح طقطق، الوافد الجديد ابراهيم ماجد، الناشئ مصطفى أيمن، الناشئ حسن على، الناشئ عبد الرحمن زين، الناشئ أيمن ندا.

خط الهجوم : أحمد جمعة، محمود وادى، أوستين أموتو.