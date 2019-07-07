الصحف العالمية بعد خروج الفراعنة من أمم أفريقيا.. مفاجأة الأولاد تهز الفراعنة ودموع صلاح تملأ استاد القاهرة

الموجز

سلطت الصحف العالمية الضوء على خروج منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية، بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ16.

وصيف النسخة الماضية المنتخب المصري فشل في مواصلة المشوار الأفريقي ليودع البطولة مبكرًا، في المقابل ضمن المنتخب الجنوب أفريقي بطاقة العبور ليواجه منافسه النيجيري في الدور المقبل.

- "صلاح يبكي وحلم الفراعنة يتبدّد"

قالت صحيفة "ذا صن" إن المنتخب المصري تلقى صدمة قوية من المنتخب الجنوب أفريقي بعدما تمكن الأخير من الفوز بهدف دون رد.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية: رغم تفوق مصر في التصفيات الأفريقية على عكس معاناة منتخب جنوب أفريقيا لكن نجح منتخب "الأولاد" في تبديد حلم "الفراعنة" في البطولة الأفريقية.

وانتقلت الصحيفة للحديث عن نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، قائلة إن "مو" انهار بالبكاء عقب الخروج القاري المبكر.

- "مفاجأة في القاهرة"

تحدثت صحيفة "ليكيب" عن خروج المنتخب المصري المبكر من منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

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وقالت الصحيفة الفرنسية إن المنتخب المصري تلقى ضربة مفاجأة من نظيره الجنوب أفريقي بعدما حقق الأخير فوزًا مستحقًا.

وأضافت الصحيفة أن رغم تواجد أكثر من 74 ألف مشجع مؤيد لمصر إلا أن "الفراعنة" سقطوا رغم تواجد محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري.

- "مصر تودع من جنوب أفريقيا"

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن المنتخب المصري تعرض لصدمة قوية على يد منافسه الجنوب أفريقي.

ووصفت الصحيفة الإسبانية ما حققه منتخب "الأولاد" بـ"المفاجأة"، لافتة إلى أن صلاح نجم منتخب مصر فشل في قيادة مصر لدور ربع النهائي.

- "مفاجأة من الأولاد"

أوضحت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن المنتخب المصري بقيادة نجمه محمد صلاح فشل في مواصلة المسيرة القارية بعد الخسارة من جنوب أفريقيا.

المنتخب المصري تلقى مفاجأة قوية من جانب منتخب جنوب أفريقيا الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج بالمسابقة من دور المجموعات لولا التفوق كأفضل ثالث بين المنتخبات بحسب ما أوضحته الصحيفة.

وأكملت الصحيفة الإيطالية أن المنتخب المصري عانى طوال المباراة من حيث تهديد مرمى جنوب أفريقيا.