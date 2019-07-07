شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: هذا سبب خسارة "الفراعنة" أمام جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل

أكد المدير الفني السابق لفريق مانشيستر يونايند الإنجليزي، البرتغالي جوزية مورينيو، أن تنظيم المنتخب المصري داخل الملعب سبب الخسارة من جنوب أفريقيا ووداع بطولة الأمم.

وقال مورينيو في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد: "المنتخب المصري كان تنظيمه سيء للغاية داخل المباراة، على عكس فريق جنوب أفريقيا، والذي يملك مدرب جيد".

وأضاف: "لم يكن هناك ترابط بين جميع خطوط المنتخب المصري خلال المباراة، خاصة بين خطي الدفاع ووسط الملعب، لذا استحق الفريق الخسارة أمام منتخب الأولاد".

وأوضح: "كانت هناك العديد من المساحات الفارغة بشكل كبير خلف دفاع المنتخب المصري، وفي وسط ميدانه، وهو الأمر الذي عرف كيف يستغله المنتخب الجنوب أفريقي".