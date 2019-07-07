اتحاد جدة السعودي يقترب من ضم نجم الفيصلي أبو سبعان

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365:

كشفت تقارير صحفية، اليوم، أن نادي اتحاد جدة السعودي توصل لاتفاق مع محمد أبو سبعان، لاعب الفيصلي للعودة لصفوف “العميد” مرة أخرى اضافة الى التعاقد مع الأرجنتيني إيمانويل فيكيو.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية الصادرة اليوم الاحد فإن الأرجنتيني إيمانويل فيكيو بات قريبًا جدًا من التوقيع لصالح الاتحاد نظير 600 ألف

يورو سنويًا.

من ناحية أخرى، أثار خبر مفاوضات الاتحاد مع المحترف التشيلي لويس خيمينيز ردود فعل واسعة من قبل الجماهير نظرا لأن اللاعب يبلغ من العمر

35 عامًا.