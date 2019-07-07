اخبار الرياضه

اتحاد جدة السعودي يقترب من ضم نجم الفيصلي أبو سبعان

0 نشر
mohamad turki 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع اتحاد جدة السعودي يقترب من ضم نجم الفيصلي أبو سبعان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365:

كشفت تقارير صحفية، اليوم، أن نادي اتحاد جدة السعودي توصل لاتفاق مع محمد أبو سبعان، لاعب الفيصلي للعودة لصفوف “العميد” مرة أخرى اضافة الى التعاقد مع الأرجنتيني إيمانويل فيكيو.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية” الصادرة اليوم الاحد فإن الأرجنتيني إيمانويل فيكيو بات قريبًا جدًا من التوقيع لصالح الاتحاد نظير 600 ألف
يورو سنويًا.

من ناحية أخرى، أثار خبر مفاوضات الاتحاد مع المحترف التشيلي لويس خيمينيز ردود فعل واسعة من قبل الجماهير نظرا لأن اللاعب يبلغ من العمر
35 عامًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد جدة السعودي يقترب من ضم نجم الفيصلي أبو سبعان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا