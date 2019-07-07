ثروت سويلم يرأس اتحاد الكرة لمدة 3 أشهر لحين إجراء الانتخابات

من المقرر أن يتولى اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، رئاسة الجبلاية لمدة 3 أشهر، وفقًا للائحة، لحين إجراء انتخابات جديدة. 3 أشهر، وفقًا للائحة، لحين إجراء انتخابات جديدة. تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة باستقالته، باستثناء أحمد شوبير، نائب الرئيس، ومحمد أبو الوفا، عضو مجلس الإدارة.

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