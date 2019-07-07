رياضة | أزمة بين محمد صلاح وعضو الجبلاية بعد وداع أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة بين محمد صلاح وعضو الجبلاية بعد وداع أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت أزمة غير مباشرة بين محمد صلاح نجم منتخب مصر ومجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل على خلفية التصريحات بعد مباراة جنوب إفريقيا في دور الـ16 من أمم إفريقيا 2019.

ورفض محمد صلاح اتهامات مجدي عبد الغني عضو مجلس الجبلاية بتحميل اللاعبين المسئولية بمفردهم عن الخروج من كأس أمم إفريقيا لأن هناك عوامل عديدة لعبت ضد الفراعنة فالجميع شارك في مسئولية الخروج وليس اللاعبين فقط.

كان مجدي عبد الغني قد أكد أن الخروج يتحمله اللاعبون في المقام الأول ثم الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري وأخيرًا مجلس الجبلاية.

ماذا قال ليفربول عن خسارة محمد صلاح في أمم إفريقيا

حرص فريق ليفربول الإنجليزي على مواساة نجمه محمد صلاح لخروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية 2019 على يد جنوب إفريقيا.

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ونشر فريق ليفربول عبر حسابه على "تويتر" صورة لمحمد صلاح وعلق عليها انتهى مشوار أمم إفريقيا في الليلة الماضية بعد خسارة مصر بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا.

الأسباب الحقيقية لبكاء محمد صلاح بعد لقاء جنوب إفريقيا

بكى محمد صلاح نجم منتخب مصر في غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا والخروج من كأس الأمم الإفريقية.

ولعبت أسباب عديدة في بكاء محمد صلاح لأنه كان يرغب في الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 كما وعد أبناء قريته ببذل قصارى جهده الكان إلى جانب أنه يعلم أن عدم فوزه بالبطولة يقلل من حظوظ المنافسة على الكرة الذهبية.

كان منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري قد ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ19 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتقديم مباراة سيئة باستاد القاهرة.