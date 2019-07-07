رياضة | ميسي عن الطرد "الظلم": البطولة مجهزة للبرازيل

وعن سبب عدم استلامه ميدالية المركز الثالث ، أوضح ميسي: رفضت استلام الميدالية لأنه لا يجب علينا أن نكون جزءًا من هذا الفساد، كان هناك انعدام الاحترام الذي عانينا منه خلال بطولة الكوبا أمريكا، لعبنا بشكل جيد، ونستحق ان نكون في النهائي، فساد وحكام، وكل شيء يمنع الناس من الاستمتاع بكرة القدم، موجود في هذه الكوبا، البطولة مجهزة للبرازيل.

وتابع: أغادر البطولة بهدوء، ورأسي مرفوع، وفخور بهذه المجموعة من اللاعبين، الذين أعطوا كل شيء، آمل أن تُحترم هذه المجموعة، لأن لديها الكثير لتقدمه مستقبلا.