رياضة | ميسي عن الطرد "الظلم": البطولة مجهزة للبرازيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي عن الطرد "الظلم": البطولة مجهزة للبرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستهل ميسي تصريحاته التي نقلتها صحيفة أس الإسبانية عن واقعة الطرد ، حيث قال: مع إعطاء بطاقة صفراء ، كان من الممكن أن ينتهي الأمر بالنسبة لكلينا ( يقصد هو وميديل) ، لكن ، حسناً ، ربما أدفع فواتير ما قلته في المرة الماضية ، الشيء المهم هو أن الفريق أنهى كأس البطولة بشكل جيد.
وعن سبب عدم استلامه ميدالية المركز الثالث ، أوضح ميسي: رفضت استلام الميدالية لأنه لا يجب علينا أن نكون جزءًا من هذا الفساد، كان هناك انعدام الاحترام الذي عانينا منه خلال بطولة الكوبا أمريكا، لعبنا بشكل جيد، ونستحق ان نكون في النهائي، فساد وحكام، وكل شيء يمنع الناس من الاستمتاع بكرة القدم، موجود في هذه الكوبا، البطولة مجهزة للبرازيل.
وتابع: أغادر البطولة بهدوء، ورأسي مرفوع، وفخور بهذه المجموعة من اللاعبين، الذين أعطوا كل شيء، آمل أن تُحترم هذه المجموعة، لأن لديها الكثير لتقدمه مستقبلا.
وعن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين ، قال ميسي: أعتقد أن سكالوني كان ينمو مع الفريق ، والمجموعة ، وجدنا فكرة عن لعبه ، بـ ديناميكية جيدة.
وأتم ميسي حديثه قائلًا: أنا أقول دائمًا الحقيقة ، وهذا يجعلني هادئًا ، إذا كان ما أقوله له تداعيات ، فهذا ليس جزءًا مني ، فأنا دائمًا صادق.