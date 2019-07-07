رياضة | ديسابر يرحل عن تدريب منتخب أوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديسابر يرحل عن تدريب منتخب أوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الاوغندي لكرة القدم رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر عن تدريب منتخب أوغندا بعدما ودع بطولة كأس الامم الافريقية المقامة حالياً في مصر من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام السنغال بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة أول أمس الجمعة.

وأصدر الاتحاد الاوغندي لكرة القدم بياناً عبر موقعه الرسمي قال فيه "وافق الاتحاد الاوغندي وسيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا على إنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي".

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وأضاف "يعترف الاتحاد الاوغندي بالدور الكبير الذي قام به ديسابر في تحسن أداء ونتائج منتخب أوغندا وأبرزها إجتياز التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 في مصر والوصول إلى دور الـ 16 من منافسات البطولة".

تابع، "ديسابر توجه بالشكر إلى الحكومة الاوغندية والجماهير واتحاد الكرة واللاعبين الذين وفروا له كافة مقومات النجاح".

جدير بالذكر أن ديسابر تولى تدريب منتخب أوغندا في ديسمبر 2017، خلفاً لميلوتين سريدوجيفيتش "ميشو" المدير الفني السابق لأوغندا، الذي رحل عن تدريب منتخب "الأوناش" بعد فشل الوصول لمونديال روسيا 2018.