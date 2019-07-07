رياضة | هاني أبوريدة.. إمبراطور المناصب.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني أبوريدة.. إمبراطور المناصب.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقال هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 عقب الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدفي نظيف.

وسردت شبكة "سكاي سبورتس" تاريخ هاني أبوريدة والمناصب التي تولاها حتى الوصول إلى منصب رئيس الجبلاية.

من هو هاني أبوريدة

أبوريدة لاعب كرة قدم مصري سابق والرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم منذ 2016 وعضو اللجنة التنفيذية للفيفا وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

من مواليد 14 أغسطس 1953 في مدينة بورسعيد في مصر. ومارس كرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، إلى أن تعرض لإصابة خطيرة جعلته يعتزل مبكراً لعب كرة القدم.

التحق أبوريدة للدراسة بكلية الهندسة، وخلال فترة الثمانينيات تولى رئاسة منطقة بورسعيد لكرة القدم، ثم تم تعيينه عضوا بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1991، ثم انتخب لمدة 3 دورات كأمينا للصندوق حتى عام 2003.

بدأت رحلة "أبو ريدة" مع المناصب الدولية عام 2004، حيث فاز بمقعد في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي، ليستمر في التدرج بمناصب الكاف ويترأس بعدها لجنة التسويق، قبل أن يتم إعادة انتخابه دورة أخرى في عام 2011 باللجنة التنفيذية.

وفي عام 2009، كانت بداية أبو ريدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب انتخابه للمرة الأولى عضوا في المكتب التنفيذي لـ"الفيفا"، قبل أن ينال ثقة كبيرة برئاسته للجنة المشرفة على تنظيم كأس العالم للأندية 2013 في المغرب، ليعود "أبو ريدة" ويفوز بولاية ثانية في الاتحاد.

وأكمل أبو ريدة سيطرته على الاتحادات القارية والدولية، عقب فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم.

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وكان المنتخب المصري من أبرز المرشحين لتعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب البطولة ورفع الكأس للمرة الثامنة في 19 يوليو لاسيما وأنه أنهى منافسات الدور الأول بصدارة المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات حافظ خلالها على نظافة شباكه.

وأثارت الخسارة المصرية انتقادات واسعة من المعلقين، وصدمة وحزنا على وجه المشجعين الحاضرين في الملعب، والذين قام العديد منهم بالتصفيق للاعبي منتخب "بافانا بافانا" لدى أثناء خروجهم من الملعب

ماذا قال ليفربول عن خسارة محمد صلاح في أمم إفريقيا

حرص فريق ليفربول الإنجليزي على مواساة نجمه محمد صلاح لخروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية 2019 على يد جنوب إفريقيا.

ونشر فريق ليفربول عبر حسابه على "تويتر" صورة لمحمد صلاح وعلق عليها انتهى مشوار أمم إفريقيا في الليلة الماضية بعد خسارة مصر بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا.

الأسباب الحقيقية لبكاء محمد صلاح بعد لقاء جنوب إفريقيا

بكى محمد صلاح نجم منتخب مصر في غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا والخروج من كأس الأمم الإفريقية.

ولعبت أسباب عديدة في بكاء محمد صلاح لأنه كان يرغب في الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 كما وعد أبناء قريته ببذل قصارى جهده الكان إلى جانب أنه يعلم أن عدم فوزه بالبطولة يقلل من حظوظ المنافسة على الكرة الذهبية.

كان منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري قد ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ19 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتقديم مباراة سيئة باستاد القاهرة.