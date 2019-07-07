رياضة | ماذا قال ليفربول عن وداع محمد صلاح لأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال ليفربول عن وداع محمد صلاح لأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص فريق ليفربول الإنجليزي على مواساة نجمه محمد صلاح لخروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية 2019 على يد جنوب إفريقيا.

ونشر فريق ليفربول عبر حسابه على "تويتر" صورة لمحمد صلاح وعلق عليها انتهى مشوار أمم إفريقيا في الليلة الماضية بعد خسارة مصر بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا.

الأسباب الحقيقية لبكاء محمد صلاح بعد لقاء جنوب إفريقيا

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بكى محمد صلاح نجم منتخب مصر في غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا والخروج من كأس الأمم الإفريقية.

ولعبت أسباب عديدة في بكاء محمد صلاح لأنه كان يرغب في الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 كما وعد أبناء قريته ببذل قصارى جهده الكان إلى جانب أنه يعلم أن عدم فوزه بالبطولة يقلل من حظوظ المنافسة على الكرة الذهبية.

كان منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري قد ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ19 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتقديم مباراة سيئة باستاد القاهرة.



