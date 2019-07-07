رياضة | أبو العينين شحاتة: اتحاد الكرة المسئول عن خروج المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو العينين شحاتة: اتحاد الكرة المسئول عن خروج المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أبوالعينين شحاتة المدير الفني لفريق سوهاج إن هزيمة منتخب مصر من جنوب إفريقيا طبيعية مشيرا إلى أن اتحاد الكرة والمدير الفني هما السبب الرئيسي في الخروج من أمم إفريقيا.

وأضاف "نينو" أن أداء المنتخب المصري كان سيئًا للغاية منذ انطلاق البطولة وليس في تلك المباراة مشيرا إلى تواجد مجاملات عديدة في اختيارات اللاعبين قبل المشاركة في البطولة.

الأسباب الحقيقية لبكاء محمد صلاح بعد لقاء جنوب إفريقيا

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بكى محمد صلاح نجم منتخب مصر في غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا والخروج من كأس الأمم الإفريقية.

ولعبت أسباب عديدة في بكاء محمد صلاح لأنه كان يرغب في الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 كما وعد أبناء قريته ببذل قصارى جهده الكان إلى جانب أنه يعلم أن عدم فوزه بالبطولة يقلل من حظوظ المنافسة على الكرة الذهبية.

كان منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري قد ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ19 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتقديم مباراة سيئة باستاد القاهرة.