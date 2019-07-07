رياضة | 3 أسباب وراء بكاء محمد صلاح بعد لقاء جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أسباب وراء بكاء محمد صلاح بعد لقاء جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بكى محمد صلاح نجم منتخب مصر في غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا والخروج من كأس الأمم الإفريقية.
ولعبت أسباب عديدة في بكاء محمد صلاح لأنه كان يرغب في الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 كما وعد أبناء قريته ببذل قصارى جهده الكان إلى جانب أنه يعلم أن عدم فوزه بالبطولة يقلل من حظوظ المنافسة على الكرة الذهبية.
كان منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري قد ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ19 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتقديم مباراة سيئة باستاد القاهرة.