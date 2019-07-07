رياضة | أمير مرتضى يرشح 11 شخصية لإدارة مجلس الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يرشح 11 شخصية لإدارة مجلس الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك عددًا من الشخصيات لإدارة مجلس اتحاد الكرة بعد الاستقالة التي تقدم هاني أبوريدة رئيس الجبلاية لخروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال أمير مرتضى عبر حسابه على تويتر: "محمد فضل وميدو وحازم إمام وأحمد عبد الله وهيثم فاروق ويحيى نبيل ومحمد زيدان وحسام غالي وعماد متعب وأحمد حسن ومحمد شوقي وغيرهم كوادر عندهم مقومات يديروا الكرة في مصر بشرط أن يتم إعدادهم بشكل علمي يسافروا ويذاكروا و يتعلموا لكن كفاية الأسماء اللي مبتتغيرش من ٢٠ سنة".

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كان منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري قد ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ19 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتقديم مباراة سيئة باستاد القاهرة.