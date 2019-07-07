رياضة | هاني رمزي معتذرا: تحيا مصر (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني رمزي معتذرا: تحيا مصر (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر هاني رمزي مدرب منتخب مصر عن هزيمة الفراعنة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف ووداع دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكتب هاني رمزي رسالة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "وجب أسفي واعتذاري للشعب المصري عاما ولجماهير الكره بصفة خاصة مع كامل الشكر للدولة المصرية التي لم تبخل بأي دعم ومجهود....القادم أفضل بإذن الله للكره المصرية، ولبلدنا الحبيب.. وتحيا مصر دائما وأبداً".