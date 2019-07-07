شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد والان مع التفاصيل

تلتقي البرازيل مع بيرو في نهائي كوبا أمريكا 2019، بينما تلعب مدغشقر مع الكونغو والجزائر مع غينيا في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 7 يوليو (تموز):

كوبا أمريكا 2019 (النهائي)

00:00 البرازيل × بيرو

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كأس أمم أفريقيا 2019 (دور الـ 16)

20:00 مدغشقر × الكونغو

23:00 الجزائر × غينيا

كأس العالم للسيدات 2019 (النهائي)

19:00 الولايات المتحدة × هولندا