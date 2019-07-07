شكرا لقرائتكم خبر عن راموس وأسرته يغادرون الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر اللاعب الإسباني سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، مدينة الغردقة، فجر الأحد، بعد انتهاء جولته السياحية التي قضاها بصحبة أسرته لمدة 4 أيام احتفالا بزفافه وعيد ميلاد شقيقته.

راموس بدأ برنامجه الترفيهي، الأربعاء الماضي، برحلة بحرية إلى شاطئ محمية في جزيرة أبومنقار، وقام كذلك برحلة إلى جزيرة مجاويش، وتأتي زيارته إلى مصر تلبية لدعوة أحد رجال الأعمال المصريين.