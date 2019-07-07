يوسف العربي ينتقل إلى أولمبياكوس اليوناني

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محمد عثمان - الرياض - بيرايوس (اليونان) - أ ف ب - | منذ 17 ساعة في 6 يوليو 2019 - اخر تحديث في 6 يوليو 2019 / 18:55

انضم المهاجم المغربي يوسف العربي الى صفوف أولمبياكوس اليوناني لمدة ثلاث سنوات كما أعلن الأخير من دون الكشف عن قيمة الصفقة.



ودافع العربي (32 عاما) عن صفوف الدحيل القطري في المواسم الثلاثة الماضية وفاز في صفوفه بكأس أمير قطر في أيار/مايو الماضي. ودافع العربي (32 عاما) عن صفوف الدحيل القطري في المواسم الثلاثة الماضية وفاز في صفوفه بكأس أمير قطر في أيار/مايو الماضي. وبدأ العربي مسيرته في صفوف كاين الفرنسي عام 2008 وبقي في صفوفه حتى 2011 حيث انتقل الى الهلال لموسم واحد وبعدها الى غرناطة الإسباني الذي خاض في صفوفه 130 مباراة وسجل 44 هدفا قبل ان يتركه عام 2016، وخاض العربي 37 مباراة دولية مع المغرب وسجل 15 هدفا.



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