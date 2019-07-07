شكرا لقرائتكم وصول مدرب العدالة وطاقمه الفني للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الأحساء - عبدالله الغزال | منذ 19 ساعة في 6 يوليو 2019 - اخر تحديث في 6 يوليو 2019 / 17:45

وصل اسكندر القصري المدير الفني لنادي العدالة الصاعد حديثاً لدوري المحترفين السعودي، إلى المملكة العربية السعودية استعداداً لتوليه مهمة القيادة الفنية للفريق، وانضم نبيل عموري مساعد المدرب، عثمان جزري مدرب حراس المرمى، اسماعيل محجوبي المعد البدني، أيمن دحريج وأيمن عطية الاخصائيان البدنيان، وأنيس مليك اخصائي التحليل الفني إلى جهاز القصري، كما وصل اللاعبان التونسيان يوسف فوزاعي وعبدالعزيز قشي.



يذكر أن العدالة ضمن وجوده في دوري المحترفين بعد احتلاله المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى برصيد ٦٣ نقطة.