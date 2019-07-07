شكرا لقرائتكم إنفانتينو يهنئ المسحل برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 19 ساعة في 6 يوليو 2019 - اخر تحديث في 6 يوليو 2019 / 17:48

تلقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل خطاب تهنئة من جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد تزكيته رئيساً لاتحاد القدم.



وأعرب انفانتينو عن امنياته للرئيس وأعضاء المجلس بدوام التوفيق، مؤكداً استعداد الفيفا التام لتقديم الدعم اللازم للاتحاد السعودي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، ووجه الدعوة لرئيس الاتحاد السعودي لزيارة مقر الفيفا في مدينة زيورخ السويسرية.

من جانبه، قدم المسحل شكره وتقديره لإنفانتينو على تهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة، معرباً عن أمله في التوفيق وتحقيق تطلعات الوسط الرياضي.