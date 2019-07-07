شكرا لقرائتكم الزمالك يخطر ساسى رسميا برفض عرضى تركيا واليونان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو الزمالك، العروض الرسمية التى وصلت إلى الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض ونسور قرطاج، من أحد أندية تركيا واليونان.

وأخطر مسئولو الزمالك اللاعب برفض العروض عن طريق وكيل أعماله

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وكان فرجانى، تلقى عرضا من أحد الأندية التركية من أجل ضمه وكذلك عرضا يونانياً بخلاف عدد من العروض من أندية السعودية، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد تألقه مع الفريق الأبيض هذا الموسم.

ويتوافق قرار مسئولو الزمالك مع قرار فرجانى ساسى الذى قرر فى الفترة الأخيرة عدم الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك ارتباطا بجماهير الفريق الأبيض التى أظهرت مدى حبها لساسى وخاصة من خلال دعم المنتخب التونسى فى مبارياته فى بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى الأمر الذى دفع اللاعب للعدول عن فكرة الرحيل عن الزمالك والاستمرار بالموسم المقبل خاصة بعد الدعم الجماهيرى الكبير له منذ انضمامه للفريق وصولا لتعرضه لإصابة كسر الشظية مع الفريق ثم شفائه وعودته مع المنتخب التونسى بأمم إفريقيا.