شكرا لقرائتكم النجم الساحلى يزاحم الأهلي ويتقدم بعرض رسمى لضم كريم بامبو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كريم بامبو جناح الإسماعيلي المنتهي تعاقده مع ناديه يتلقى عرضاً رسمياً من نادي النجم الساحلي للانتقال اليه بداية من الموسم المقبل. ويتفاوض كريم بامبو فى هذه الأثناء مع إدارة النادي التونسي حول تفاصيل عقده الشخصي قبل اتخاذ قراره النهائي، ودخلت معظم الأندية المصرية فى مفاوضات مع كريم بامبو على رأسها الأهلى خاصة وأن اللاعب عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى خلال الأيام الماضية شهدت الاتفاق على بعض البنود فى عقد اللاعب الشخصي، ورغم حصول الأهلى على توقيع كريم بامبو فى وقت سابق إلا أن لجنة التخطيط الحمراء تنتظر حسم عدد من الملفات قبل البت فى مصير كريم بامبو.

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