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جدة - عمرو شويل أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك يقترب من الانضمام إلى الاتحاد السكندرى بعد الجلسة التى عقدها مع محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى، وذلك من أجل الاتفاق حول ضمه لصفوف زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكان عدد من الأندية دخلوا فى تفاوض مع رفعت لضمه بعد نهاية إعارته من الزمالك لإنبى حيث ظهر بمستوى مميز مع الفريق البترولى إلا إن توصله مع مسئولى الاتحاد لتقاضيه 3.5 مليون جنيه فى السنة يقربه من الانضمام للنادى السكندرى.
ويقضى أحمد رفعت خلال الفترة الأخيرة إجازة فى الساحل الشمالى بعد نهاية فترة إعارته من الزمالك إلى إنبى وينتظر حسم مسئولى الاتحاد السكندرى التفاوض مع مسئولى النادى الأبيض حول ضمه.
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