"هاشتاج" حسام حسن يتصدر تويتر والجماهير تطالب بتوليه القيادة الفنية للمنتخب

كتب: أحمد أبوعقيل

طالبت جماهير الكرة المصرية بتولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر عقب الخروج المهين للفريق من دور الـ 16 علي يد جنوب أفريقيا والأداء الباهت الذي ظهر عليه جميع اللاعبين في دور المجموعات.

وتصدر "هاشتاج" #حسام_حسن، و _إدعم_حسام_حسن_لمنتخب_مصر، موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد اقالة اجيري والأداء المخيب للجهاز الفني للمنتخب والخروج المذل من أمم أفريقيا

وكان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري قد أعلن استقالته من منصبه، بالإضافة إلى إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيري بعد الوداع المبكر لكأس أمم أفريقيا 2019.

ووفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري، فإن أبو ريدة أكد على أن هذا القرار يأتي كإلتزام أدبي بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا على يد جنوب أفريقيا.

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وأشار أبو ريدة إلى أن اتحاد الكرة لم يقصر تجاه منتخب مصر، مع الإشارة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للفريق على أكمل وجه قبل البطولة.

وشدد رئيس اتحاد الكرة المستقيل، على أن الجهاز الفني والإداري كاملًا لمنتخب مصر تمت إقالته بعد ما وصفه بـ"خيبة الأمل" للجماهير المصري رغم تلبيه كافة مطالبة.

وقال هيثم فاروق المحلل الرياضي:" في اي دولة أخرى يتقدم إتحاد الكرة فورًا بإستقالته بعد خروج منتخب بلاده من دور الـ 16 ولكن مثل هذا لا يحدث في مصر".

وتابع فاروق:" أرى ان المنتخب يحتاج لرجل ذو شخصية قوية وهو متواجد بالفعل في مصر وأسمه حسام حسن ولكنه ليس على هوى أعضاء إتحاد الكرة".

هادي كتب على صفحته الشخصية "تويتر" :"حان الوقت لإعطاء الفرصة مرة أخرى للمدرب الوطنى، حسام حسن لقيادة المنتخب المصري".