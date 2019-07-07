شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تستكمل معسكر قبرص فى منطقة جبلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعثة الزمالك بقبرص تنتقل ظهر اليوم الأحد إلى منطقه أجروسي الجبلية في قبرص وذلك من أجل استكمال معسكر الفريق الذى انطلق يوم الإثنين الماضى والذي يستمر حتى 13 يوليو الجارى.

يشار إلى أن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، اكتفى بالمران الصباحى الذى خاضه الفريق الأبيض أمس السبت، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد بعد خوض ودية إيل ليماسول بطل كأس قبرص فى المباراة التى جمعت بينهما أول أمس الجمعة، والتى خسرها الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

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وكان الجهاز الفنى للزمالك قد فضل عدم إقامة مران مسائى أمس السبت لإراحة اللاعبين بعد الودية الأولى التى خاضها الفريق مع بطل كأس قبرص يوم الجمعة والاكتفاء بالمران على فترة واحدة ضمن معسكر الفريق الأبيض المقام حالياً فى قبرص.

ويتبقى للزمالك 3 وديات أخرى، حيث يستعد الفريق الأبيض من خلال معسكر قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى المقرر إقامتهم عقب نهاية أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى ومن المقرر أن يخوض الزمالك الـ3 مباريات الودية أيام 8 و 10 و 12 من شهر يوليو الجارى.