شوبير يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة بعد الخروج المدوي للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ،استقالته من منصبه عقب الخروج المدوي لمنتخب مصر في الدور الـ16 لكأس أمم أفريقيا بخسارة مهينة على أرض إستاد القاهرة من المنتخب الجنوب أفريقي.

ونشر شوبير نص استقالته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، مقدمًا الاعتذار لجماهير الكرة المصرية.

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كان 4 من أعضاء اتحاد الكرة المصري أعلنوا عن استقالتهم من منصبهم، بعد دقائق قليلة من استقالة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، عقب خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا وخروجه من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2019.

الرباعي حازم إمام، سيف زاهر، أحمد مجاهد وخالد لطيف أعلنوا عن استقالتهم بشكل رسمي إلى جانب أبو ريدة، وذلك وفقًا لما ورد عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة.

بينما تراجع الثلاثي كرم كردي، عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني عن الاستقالة وذلك عن طريق حذف البيانات الخاصة بهم من صفحة الاتحاد الرسمية بموقع فيسبوك، بعد نشرها بدقائق.