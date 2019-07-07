شاهد.. أحمد شوبير يعلن استقالته من اتحاد الكرة

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، استقالته من منصبه، بعدما ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على يد جنوب أفريقيا في دور الـ16.

وجاء نص استقالة شوبير كالتالي:

"السيد الفاضل/ د.أشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة

تم انتخابي عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 31/10/2018 وعقد مجلس إدارة الاتحاد أول اجتماعاته يوم 8/12/2018 وتم اختياري نائبًا لرئيس

الاتحاد أي منذ أقل من 7 شهور فقط في ظل وجود الجهاز الفني الحالي بالمنظومة الإدارية داخل الاتحاد وقد عملت جاهدًا على تقديم ما أملك للنهوض بمنظومة الكرة المصرية وعلى الرغم من اصطدامي بعقبات شديدة جدًا إلا أنني ظللت في موقعي أحاول بكل نزاهة وحيادية وشرفبالرغم من الحملات الضارية التي تعرضت لها من البعض وقد طلبت أكثر من 5 مرات تقديم استقالتي من منصبي للسادة المسئولين، ولكن نظرًا لتنظيم مصر كأس الأمم الأفريقية طُلب مني الانتظار لما بعد البطولة، ولكن الآن وبعد الخروج المخيب لآمال الجماهير المصرية من البطولة الأفريقية فلا يعني إلا تقديم خالص الاعتذار للجماهير مع تقديمي استقالتي من منصبي كنائب لرئيس اتحاد الكرة داعيًا الله أن يوفق من يتولى المسئولية لما يحقق صالح الكرة المصرية."