شاهد.. أحمد شوبير يعلن استقالته من اتحاد الكرة

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، استقالته من منصبه، بعدما ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على يد جنوب أفريقيا في دور الـ16.
وجاء نص استقالة شوبير كالتالي:
"السيد الفاضل/ د.أشرف صبحي
وزير الشباب والرياضة
تم انتخابي عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 31/10/2018 وعقد مجلس إدارة الاتحاد أول اجتماعاته يوم 8/12/2018 وتم اختياري نائبًا لرئيسالاتحاد أي منذ أقل من 7 شهور فقط في ظل وجود الجهاز الفني الحالي بالمنظومة الإدارية داخل الاتحاد وقد عملت جاهدًا على تقديم ما أملك للنهوض بمنظومة الكرة المصرية وعلى الرغم من اصطدامي بعقبات شديدة جدًا إلا أنني ظللت في موقعي أحاول بكل نزاهة وحيادية وشرف
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