شاهد .. صفحة اتحاد الكرة تثير الجدل حول استقالة كردي وعبدالغني وعبدالفتاح

آثارت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الجدل حول استقالة كرم كردي ومجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح من عضوية مجلس ومجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح من عضوية مجلسإدارة الجبلاية. وحذف مسئولو الصفحة التدوينة الخاصة باستقالة الثلاثي من المجلس بعد دقائق قليلة من نشرها، مما يثير الجدل حول موقفهما من الاستقالة.

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