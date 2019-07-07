محمد فوزي حارس الإسماعيلي يحتفل بعيد ميلاده الـ26

يحتفل اليوم اللاعب محمد فوزي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي بعيد ميلاده الـ26 حيث أنه مواليد 7 يوليو 1993.

وشارك فوزي هذا الموسم مع الدراويش في 19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز وحقق خلالهم 10 كلين شيت، بينما شارك في 7 مباريات في بطولة دوري ابطال افريقيا وحقق خلالهم اثنين

كلين شيت.

واثبت اللاعب صاحب ال26 عام نفسة خلال تواجده مع الفريق الأول، وكان من ابرز لاعبي الفريق وعلى الرغم من تراجع اداء الاسماعيلي إلا ان محمد فوزي اثبت نفسة عن جداره، ونال إعجاب جمهور الدراويش الذي كان غاضباً بقوى من أداء

الفريق باستثناء فوزي.

وشارك فوزي في 19 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي وحقق الفوز في ثمانية منهم والخسارة في اربعة والتعادل في سبعة.

وكان فوزي من ناشئي النادي الأهلي ثم إنتقل إلى طلائع الجيش ثم انتقل إلى فريق غزل المحلة لمدة موسمين خلال تواجدة في الدوري الممتاز، ومن ثم اصبح لاعب حر ومضى عقد لمدة خمس مواسم مع الإسماعيلي بداية من موسم الإنتقالات الصيفية 2017.