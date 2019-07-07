رياضة | بعد 33 عامًا .. عقدة "الخواجات" مستمرة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 33 عامًا .. عقدة "الخواجات" مستمرة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل منتخب مصر مسلسل الفشل في بطولة أمم إفريقيا تحت قيادة المدربين الأجانب، وذلك بعدما ودع النسخة الحالية من البطولة الإفريقية (كان 2019) بقيادة مدربه المكسيكي خافيير أجيري عقب الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا 1-0 في لقاء دور الـ16 للبطولة القارية المقامة على أرضه.

وقاد منتخب مصر 8 مدربين أجانب في تاريخ مشاركاته ببطولة أمم إفريقيا نجح اثنين منهم فقط في حصد اللقب الإفريقي مع منتخب الفراعنة صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج بلقب البطولة (7 ألقاب) هم، المجري بال تيتكوس 1959، والويلزي مايكل سميث 1986 آخر مدرب أجنبي توج باللقب الإفريقي مع منتخب مصر.

بينما فشل 6 مدربين أجانب في التتويج بلقب أمم إفريقيا مع منتخب مصر، ومنذ تتويج "سميث" بلقب البطولة الإفريقية مع المنتخب عام 1986 منذ (33 عامًا)، لم ينجح أي مدرب أجنبي في قيادة الفراعنة في التتويج باللقب الإفريقي. ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير المدربين الأجانب الذين فشلوا في التتويج بكأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر:- 1- ديتمار كرامر تولي المدرب الألماني ديتمار كرامر القيادة الفنية لمنتخب مصر عام 1971 واستمر معه حتي 1974، وقاد منتخبنا الوطني في بطولة أمم إفريقيا 74 التي استضافتها مصر، لكنه ودع البطولة من الدور نصف النهائي على يد منتخب الكونغو "زائير سابقًا" بعد خسارته 3-2. وحصد منتخب مصر المركز الثالث في بطولة الأمم الإفريقية بعدما فاز على الكونغو برازفيل 4 -0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. 2- بوركارد بابي من المدربين الأجانب الذين قادوا منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، المدرب الألماني "بوركارد بابي" وتولي قيادة الفراعنة في الفترة من 1975 وحتي 1977. Advertisements قاد "بوركارد بابي" منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 1976 وكانت تقام البطولة بنظام مجموعتين يتأهل من كل مجموعة أول وثاني ويتم لعب الدور النهائي بنظام المجموعة، وتأهل منتخب مصر كـ"ثان" لمجموعته خلف غينيا، وفي المرحلة النهائية، خسر 3 مباريات أمام نيجيريا وغينيا والمغرب وتذيل الترتيب. 3- رود كرول الهولندي رود كرول تولي قيادة منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقيا عام 1996، وتغلب على منتخب أنجولا 2/1، كما فاز على منتخب جنوب إفريقيا 1/0 وخسر أمام الكاميرون 2/1، وقاد الفراعنة للصعود لدور الثمانية بالبطولة ولكنه تلقي هزيمة فادحة أمام منتخب زامبيا بنتيجة 3/1 وودع البطولة. 4- جيرار جيلي الفرنسي جيرار جيلي تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2000 وحقق 3 انتصارات متتالية في دور المجموعات على منتخبات زامبيا، والسنغال، وبوركينا فاسو، وتوقع الكثيرون منافسة مصر على لقب البطولة القارية، لكن كانت المفاجئة بخروج الفراعنة من دور الثمانية على يد منتخب تونس بعدما خسر أمامه بهدف دون مقابل. 5- كوبر الأرجنتيني كوبر من المدربين الاجانب الذين قادوا منتخبنا الوطني في بطولة أمم إفريقيا وتحديدًا في نسخة البطولة 2017 بالجابون، وتمكن المدرب الأرجنتيني من قيادة الفراعنة للوصول للمباراة النهائية للبطولة، لكنه خسر اللقب القاري في النهاية أمام منتخب الكاميرون حيث خسر بنتيجة 2/1. 6- أجيري: فشل المكسيكي أجيري الذي تولي قيادة منتخب مصر في اغسطس 2018، في حل عقدة الاجانب مع الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا، حيث ودع المنتخب منافسات النسخة الحالية من البطولة القارية بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 بهدف دون مقابل، ليقترب المدرب المكسيكي من الرحيل عن تدريب منتخبنا الوطني.

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