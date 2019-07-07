رياضة | موعد مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو اليوم الأحد 7/7/2019 في نهائي كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو اليوم الأحد 7/7/2019 في نهائي كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستعد منتخب البرازيل لخوض مباراة تاريخية ضد بيرو مساء اليوم الأحد الموافق 7/7/2019 ويأتي ذلك في نهائي بطولة كوبا أمريكا التي استضافتها ملاعب أرض السامبا خلال الأيام الماضية.

موعد مباراة البرازيل وبيرو:

ويلتقي منتخب البرازيل مع بيرو مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الـ10:00 مساءاً بتوقيت مدينة القاهرة والـ11:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ12:00 صباحاً بتوقيت مدينة أبوظبي.

مشوار المنتخبين حتى النهائي:

حقق منتخب البرازيل نتائج جيدة فقد تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط من فوز على بوليفيا بنتيجة 3-0 وتعادل سلبي مع فنزويلا وفوز كاسح على بيرو بـ5-0 وتغلب السامبا في ربع النهائي على باراجواي بركلات الترجيح 4-3 ثم في نصف النهائي تم إقصاء الأرجنتين بنتيجة 2-0.

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يعد منتخب بيرو هو مفاجأة كوبا أمريكا في تلك النسخة بعد أن قدم أداء مبهر بدايةً من دور المجموعات واحتلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط من تعادل سلبي مع فنزويلا وفوز على بوليفيا 3-1 وخسارة صادمة من البرازيل 5-0.

وحقق منتخب بيرو مفاجأة كبيرة بعد الفوز على الأوروجواي بركلات الترجيح 5-4 ثم إقصاء بطل الكوبا في آخر نسختين في نصف النهائي بعد التغلب عليه بنتيجة 3-0.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد بيرو:

ستكون مباراة البرازيل وبيرو في نهائي بطولة كوبا أمريكا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن ماكس 3+4 HD بصوت المعلق يوسف سيف، ويمكنكم متابعينا مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو عبر موقع الخليج 365 الرياضي مجاناً يوتيوب بجودة عالية.