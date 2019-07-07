رياضة | عاجل.. يورجن كلوب يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد توديع الكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. يورجن كلوب يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد توديع الكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رسالة مواساة للنجم المصري محمد صلاح بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالهزيمة من جنوب أفريقيا في دور الـ16.

ونشر كلوب صورة لمحمد صلاح وهو يبكي بعد توديع منتخب الفراعنة البطولة وعلق عليها قائلا: "أيا ما كان ما حدث.. كلنا معك يا صلاح.. كلنا مصر.. لن تسير وحدك"، وهذا هو الهتاف الخاص بجمهور ليفربول. يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة تقدم باستقالته وأعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

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