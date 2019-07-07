رياضة | موعد مباراة الجزائر وغينيا اليوم الأحد 7-7-2019 في كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الجزائر وغينيا اليوم الأحد 7-7-2019 في كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يلتقي منتخب الجزائر بقيادة مدربه جمال بلماضي مع منتخب غينيا يوم الأحد 7 يوليو على ستاد الدفاع الجوي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، في إطار منافسات دور ال16 من بطولة كأس الأمم

الأفريقية 2019.

وسوف تقام المباراة بين منتخب الجزائر، ومنتخب غينيا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

ونجح محاربي الصحراء في التأهل لدور الثمن نهائي بعد الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات على منتخبات السنغال وتنزانيا وكينيا.