رياضة | استقالة جديدة داخل صفوف الجبلاية

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أعلنت د. دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استقالتها من عضوية المجلس استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس.

يأتي ذلك بعد خروج المنتخب الوطني من منافسات الكان، أمام جنوب إفريقيا بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.