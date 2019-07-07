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أحمد شوبير ودينا الرفاعي يستقيلان من اتحاد الكرة

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كل من أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ودينا الرفاعي، عضو الاتحاد، استقالتهما استجابة لدعوة المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المستقيل، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية.

كان هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد، أعلن إقالة خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب، وجهازه الفني، كما أعلن تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد، بعد ساعات من هزيمة مصر أمام جنوب أفريقيا.

وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الهزيمة بهدف أمام جنوب أفريقيا، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن منافسات الدور الـ16 من البطولة.

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