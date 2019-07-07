شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالظاهر السقا منفعلًا: «كنا بنتلكك للفريق والجهاز على أي حاجة حلوة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انفعل عبدالظاهر السقا، مدافع منتخب مصر السابق، على الهواء، في معرض تعليقه على خروج منتخب مصر المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

قال «السقا»، في لقائه مع قناة «أون سبورت»، مساء السبت: «إحنا كنا بنموت وإحنا بنتفرج (..) إحنا زهقنا، وكنا بنتلكك للفريق ده والجهاز ده على أي حاجة حلوة».

أضاف: «إحناكنا عاملين زي الدكتور اللي عارف المرض، بس إحنا عمالين نأجل فيه، وعمالين نقول إيجابيات، والجمهور العادي بقى عارف وحاسس».

تابع: «النهارده مفيش فنيات، لما يكون في 80 ألف مشجع لازم أكون أحسن من كده، طارق حامد كان بيغطي في منطقة الـ18 النهارده، دي روح، وده تيشيرت بلد».

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مضى قائلًا: «اللي مش عارف قيمة تيشيرت البلد لو سمحت ميجيش تاني، في حاجة اسمها عيب إني اتغلب وسط أرضي حتى لو مبعرفش ألعب أو أقل من» الخصم.

واصل: «إحنا كدبنا وصدقنا الكدبة، فكان لازم نطلع كده، وده عشان الناس في الجهاز الفني مبيسمعوش، كان لازم يعرفوا إننا بقالنا 3 ماتشات ربنا بيسترها معانا».

أكمل: «إحنا لو معندناش محمد الشناوي وطارق حامد كان هيبقى منظرنا عامل إزاي؟! (..) فرق شاسع جدًا بين تيشيرت أي نادي وتيشيرت منتخب مصر».

وودع الفراعنة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الهزيمة بهدف أمام جنوب أفريقيا، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن منافسات الدور الـ16.