رسميًا.. حل اتحاد الكرة المصري بعد استقالة أكثر من نصف الأعضاء

أصبح مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى برئاسة هانى أبو ريدة باطلا قانونًا، وليس له أي صفة قانونية تتيح له اتخاذ أي قرار يتعلق بكرة القدم المصرية، بعد استقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس، وفقًا للائحة النظام الأساسى للاتحاد.

وكان هانى أبو ريدة بادر بتقديم استقالته من رئاسة اتحاد الكرة، ودعا باقي أعضاء المجلس للاستقالة، واستجاب له كلا من: حازم إمام وأحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح ومجدى عبد الغنى وكرم كردي وخالد لطيف.

ولم يستقيل حتى الآن كل من: "أحمد شوبير ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعي".

ووفقا للائحة يدير ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة إدارة أعمال وشئون اتحاد الكرة 60 يوما يدعو خلالهم الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد.

وودع المنتخب الوطني لكرة القدم، منافسات بطولة امم افريقيا 2019، التي تستضيفها مصر، حتى 19 يوليو المقبل، بعد خسارته من نظيره الجنوب أفريقي بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ16.