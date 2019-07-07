شكرا لقرائتكم خالد لطيف يقدم استقالته من منصبه باتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة استقالته من منصبه بالجبلاية على خلفية فضيحة خروج المنتخب الوطني الأول من بطولة كاس الأمم الأفريقية. يأتى ذلك فى الوقت الذى قدم فيه الرباعى هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، وسيف زاهر وأحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني أعضاء المجلس من منصبهم باتحاد الكرة. وودع المنتخب الوطني الأول بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر أمام جنوب أفريقيا فى دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية. Advertisements وودع المنتخب الوطني الأول بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر بعد الخسارة القاسية التى تلقاها الفراعنة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى دور الستة عشر للبطولة.

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