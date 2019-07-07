شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل تدريباته اليومية فى إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليومية بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بمدينة أليكانتي الإسبانية بعدما وصلت بعثة الفريق أسبانيا عصر أمس ، السبت، لخوض معسكر إعدادي هناك لمدة 12 يوماً تقريباً.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن هناكً تعديلا قد طرأ على موعد أول مباريات الفريق الودية خلال معسكر الإعداد الذي إنطلق أمس السبت في مدينة أليكانتي الإسبانية ، موضحاً أن الفريق استقر على تعديل موعد المباراة الأولى التي كان مقررا أن تقام اليوم الأحد لتقام في السادسة والنصف مساء غد الاثنين، وفقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني.

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ومن المقرر أن يشهد معسكر الفريق خوض 3 مواجهات ودية أيام 8 و11 و15 يوليو الجاري.

وضم مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.