شكرا لقرائتكم استقالة أحمد شوبير من اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استقالته استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس ، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية.
وكان هاني أبو ريدة قد أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا .
وأعلن كل من أحمد مجاهد وسيف زاهر وحازم إمام وعصام عبد الفتاح وخالد لطيف استقالتهم من منصبهم رسمياً باتحاد الكرة من أصل 11 عضو .
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