شكرا لقرائتكم استقالة أحمد شوبير من اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استقالته استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس ، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية.

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وكان هاني أبو ريدة قد أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم ، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا .

وأعلن كل من أحمد مجاهد وسيف زاهر وحازم إمام وعصام عبد الفتاح وخالد لطيف استقالتهم من منصبهم رسمياً باتحاد الكرة من أصل 11 عضو .