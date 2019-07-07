شكرا لقرائتكم لاعب الانتاج ينتقل إلى صفوف أف سى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حمادة ناصر لاعب الإنتاج الحربى السابق ينتقل إلى صفوف أف سى مصر فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة فى الموسم المقبل . ويحاول محمد صلاح المدير الفنى للفريق الحديث العهد بالأضواء، التعاقد مع تشكيلة جديدة تستطيع مواجهة الأندية الكبرى وعدم الهبوط للقسم الثانى . ويؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر تدريباته علي ملعب طلعت حرب استعدادا لخوض منافسات الدوري . وبدأ نادي مصر الاستعداد للموسم القادم بداية من 1 يوليو الجاري وتشهد تدريبات الفريق مشاركة 22 لاعب 20 لاعبا في القائمة الأولي بالإضافة إلي التعاقد مع محمد عادل نجم الإتحاد السكندري السابق الذي وقع لنادي أف سى مصر لمدة ثلاثة مواسم

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